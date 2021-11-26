Берлин, 26 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра экономики Германии и сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек считает, что газопровод «Северный поток — 2» не является «чисто коммерческим проектом». Об этом политик заявил 25 ноября в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

Michael Brandtner Роберт Хабек

По его мнению, трубопровод был проложен, чтобы якобы оказывать давление на Украину, а также усиливать зависимость ФРГ от России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября претендент на пост министра финансов Германии и председатель немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что «Северный поток — 2» нужен Берлину, но при условии учета интересов Киева и разрешения со стороны ЕС. Крмое того, он отметил, что не считает газопровод «чисто коммерческим проектом».

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