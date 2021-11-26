Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Фанаты выпустили «постер» кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», на котором представлены все актёры, исполнившие роль Питера Паркера. Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.

Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США Тоби Магуайр в роли Человека-паука

Автором плаката является пользователь Instagram, известный под ником Agtdesign. Центральную позицию на постере занял Том Холланд, справа расположился Тоби Магуайр, а слева — Эндрю Гарфилд.

https://www.instagram.com/p/CWa-OfTMg6k/

Напомним, фанаты Человека-паука надеются, что Гарфилд и Магуайр появятся в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Эндрю Гарфилд неоднократно заявлял, что он не имеет отношения к проекту, и его не будет в этой картине, но поклонники ему не верят.