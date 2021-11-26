Приштина, , 06:38 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 25 ноября провела встречу с президентом Албании Илиром Метой, прибывшим в Приштину.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала отношения между Косово и Албанией «блестящими» и потребовала, чтобы Мета стал «мощным голосом» Косово в организациях, в которых край не представлен. Она заявила о намерении заявить вместе с Албанией на весь мир об угрозе со стороны «агрессивной и гегемонистской» Сербии.

Османи подчеркнула, что она выступает против любой идеи, представляющей Косово ущербным, а потому выступает против включения Косово в инициативу Open Balkan, продвигаемую Сербией и президентом Албании Эди Рамой.

Напомним, 26 ноября в албанском городе Эльбасан пройдет совместное заседание правительств Албании и Косово, где планируется подписать 16 новых двусторонних соглашений.

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