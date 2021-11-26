На Сахалине признали неэффективной логистику перевозок ковидных пациентов
Южно-Сахалинск, 26 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Сахалинской области транспортировка пациентов с COVID-19 осуществлялась с перерасходом средств и причинением вреда больному. Выводы представителей минздрава и страховых компаний, проанализировавших перемещение коронавирусных пациентов, представила на заседании областной думы депутат Наталья Ждакаева, сообщило АСТВ.ру. Неэффективная маршрутизация обошлась региональному бюджету в 45 млн рублей.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Читайте также: На Сахалине главный врач больницы подозревается в махинациях с вакциной
Депутат и главврач областной больницы Владимир Розумейко привёл пример такой маршрутизации. Человек может поступить в больницу с аппендицитом, потом у него обнаружат коронавирус и трансопртируют в инфекционный госпиталь в Корсакове. Затем может потребоваться транспортировка в реанимацию, а свободные места будут только в Долинске. А на долечивание пациентов отправляют в Южно-Сахалинск.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в отношении главного врача Синегорской больницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребления должностными полномочиями. Руководителя учреждения здравоохранения подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19.