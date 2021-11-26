Москва, 26 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Пересмотреть подход к оценке бедности в России предложили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Для этого будет определяться показатель, дополняющий прожиточный минимум, пишет 26 ноября газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

Минтруд РФ планирует использовать в качестве инструмента показатель «границы бедности», который будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления.

Эта граница будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. Такая модель оценки, полагают в министерстве, позволит определять показатель в динамике и исключит случаи, когда измеряемый уровень бедности в стране растёт по мере роста экономики и медианного дохода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году подход к учёту уровня бедности в России предложили изменить в Минэкономразвития. В министерстве планировали сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.