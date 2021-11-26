Токио, , 06:11 — REGNUM Решение о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине примет в ближайшее время правительство Японии. Об этом 26 ноября сообщил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси в интервью газете Nikkei.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Хаяси пояснил, что в настоящее время вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине остаётся открытым. Правительство Японии примет решение о своём подходе к спортивному мероприятию в ближайшее время, с учётом всех обстоятельств.

Глава МИД напомнил также, что власти США до настоящего времени тоже официально не объявляли окончательного решения по Олимпиаде в Пекине.

Напомним, XXIV зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР станет первым городом, где проходили летние и который примет зимние Олимпийские игры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сто премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.

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