Белово, Кемеровская область, 26 ноября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Вероятная причина аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» — взрыв метано-воздушной смеси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв.Live».

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"Точные причины установит комиссия», — говорится в сообщении.

Напомним, что на шахте «Листвяжная» 25 ноября произошёл взрыв. На момент задымления в шахте находилось порядка 287 человек. В настоящее время пропавшие 35 горняков признаны погибшими. Общее число погибших — 52 человека (46 шахтеров и шесть спасателей). В больницах находятся 38 шахтеров и 11 горноспасателей.