Владивосток, 26 ноября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Занимавший должность министра транспорта Приморского края Виктор Свяченовский допустил многочисленные нарушения законодательства о содержании мостовых переходов. К такому выводу пришла прокуратура после проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Гайдук Мост

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Процедура обеспечения защищённости мостов и других дорожных сооружений не соблюдалась, когда Виктор Свяченовский возглавлял министерство транспорта. Министра признали виновным в нарушении требований в области транспортной безопасности (статья 11.15.1 КоАП РФ). Он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Решение в ведомстве пытались обжаловать, но суд оставил постановление Росздравнадзора без изменений. В Приморском крае насчитывается 1611 мостов, из них 717 — в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Михайловском районе Приморского края в 2018 году обрушились два пролёта моста через реку Осиновка. Погибли два человека.