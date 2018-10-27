В Приморье при обрушении моста погибли два человека

Владивосток, , 04:17 — REGNUM Два человека погибли при обрушении моста в Михайловском районе (Приморский край), сообщили 27 октября в региональном управлении МЧС РФ.

По состоянию на 3:00 (время местное) спасательные работы на месте обрушения моста в Михайловском районе завершены. К 2:10 (время местное) спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда разобрали конструкцию легкового автомобиля, зажатого между частями обрушившегося моста.

«Извлечены тела двух человек без признаков жизни», — сообщили в МЧС РФ.

Напомним, ЧП в Михайловском районе произошло днем 26 октября: на 5 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань рухнули два пролета моста через реку Осиновка. Мост рухнул при проезде по нему грузовика и легковушки, двигавшихся в попутном направлении.

При падении прицеп грузовика откатился назад и придавил автомобиль. Сначала сообщалось о гибели одного человека.

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