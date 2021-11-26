Кафе и ресторанам Камчатки разрешили работать ночью
Петропавловск-Камчатский, 26 ноября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Учреждения общественного питания Камчатского края с 26 ноября могут принимать посетителей в том числе после 23.00. Все клиенты должны иметь документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 или медотвод от прививки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Разрешение на работу ночью при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований получили рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Правила их работы во время эпидемии коронавируса прописаны в новом постановлении губернатора.
Нивелировать потери бизнеса из-за ограничений в регионе намерены с помощью поддержки. Предприниматели, работающие в общественном питании и других пострадавших от ограничений сферах могут получить субсидии на аренду и коммунальные услуги.
Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодова в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты введённые ограничительные меры.