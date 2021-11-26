Кемерово, 26 ноября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам — с 26 по 28 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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Напомним, что в результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сигнал об аварии на шахте поступил накануне утром, 25 ноября. В шахте на момент задымления находились 287 человек.