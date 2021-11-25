Санто-Доминго, 26 ноября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в результате крушения лодки у восточного побережья Доминиканской Республики, 25 ноября сообщили на своей странице в Facebook военно-морские силы Доминиканы.

Иван Константинович Айвазовский. Кораблекрушение. 1898

Еще 23 человек, которые находились на борту, были спасены. Информация об их состоянии не уточняется. По предварительным версии, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Операция по поиску пропавших продолжается.

Плывшие в лодке люди намеревались нелегально добраться до Пуэрто-Рико.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября у берегов Шри-Ланки потерпел крушение пассажирский паром. В результате происшествия погибли шестеро человек.