Лима, 26 ноября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Предложение объявить импичмент президенту Перу Педро Кастильо из-за его «моральной недееспособности» было выдвинуто группой оппозиционных депутатов перуанского парламента. Об этом 25 ноября сообщила радиостанция RPP.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Под документом поставили подписи 28 законодателей. Авторы инициативы обвиняют главу государства в том, что он незаконно использовал средства правительства региона Хунин для своей избирательной кампании.

Парламентарии также подозревают перуанского лидера в том, что он назначил в правительство людей, связанных с терроризмом, а также помог своим идеологическим союзникам получить повышения на военной службе. Педро Кастильо вступил в должность президента Перу в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Перу был приведен к присяге новый состав правительства страны.