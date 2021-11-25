Токио, , 23:44 — REGNUM На форуме Reddit опубликовали видео с улиц Акихабары (район Токио), в котором показана большая телевизионная панель с рекламой аниме-сериала Bleach. Ролик был выложен 24 ноября на сайте платформы.

Цитата из манги Bleach. Тайто Кубо. 2001. Япония Журнал Shonen Jump ©

Поклонники франшизы ожидают, что информацию о продолжении шоу сообщат в рамках фестиваля Jump Festa, проведение которого запланировано на 18 декабря 2021 года. Сюжет будущего сериала будет посвящён арке «Тысячелетняя кровавая война».

Напомним, последняя серия Bleach вышла в эфир 27 марта 2012 года. Манкага Тайто Куба 10 августа 2021 года опубликовал ваншот (специальный выпуск) Bleach, который может положить начало новому манга-сериалу.

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