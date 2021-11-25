Дамаск, , 23:17 — REGNUM На территории сирийской провинции Идлиб боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали склад отравляющих веществ, предназначенных для провокаций, сообщил 25 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ёмкости предназначены для организации провокаций, чтобы затем обвинить сирийские войска в применении химического оружия против мирных жителей.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами», — рассказал Вадим Кулить.

Напомним, ранее такие провокации боевиков, зачастую являвшиеся постановочными видеороликами, интенсивно обрабатывались и распространялись западными СМИ, невзирая на свидетельства их участников, насильно привлечённых террористами.

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