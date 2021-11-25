Москва, 25 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, московский «Локомотив» в матче 5-го тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22, проходившем на стадионе «РЖД Арена», потерпел крупное поражение от римского «Лацио» со счетом 0:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Первый мяч в дебюте второй половины ударом с одиннадцатиметровой отметки забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле — 0:1. Через семь минут Иммобиле оформил дубль, реализовав второй пенальти — 0:2. В конце матча вышедший на замену 34-летний экс-нападающий «Барселоны» Педро довел счет до разгромного — 0:3.

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Едвай, Ненахов (Сильянов, 28'), Серкейра, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77'), Баринов, Бека Бека, Камано (Борисенко, 77'), Лисакович, Рыбчинский (Смолов, 59').

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Габаррон, Хюсай, Ачерби, Лейва (Катальди, 59'), Башич, Альберто (Милинкович-Савич, 59'), Андерсон (Педро, 46'), Дзакканьи (Ладзари, 82'), Иммобиле (Мурики, 66').

Статистика матча («Локомотив"/ «Лацио»)

Удары 8/15

Удары в створ 2/8

Владение 39%/61%

Угловые 3/8

Нарушения 16/11

Желтые карточки: Камано — 1, Ненахов — 14, Дзакканьи — 21, Сильянов — 55, Лейва — 57, Баринов — 62, Милинкович-Савич — 76, Рыбус — 86.

Бригада арбитров (Португалия): Карлос Диас | Руй Тавареш | Паулу Суарес | Жоау Педру Пиньейру.

«Локомотив», потерпев третье поражение в группе, с двумя очками остался на последнем месте в турнирной таблице, сохранив шансы лишь на попадание в Лигу Конференций. «Лацио», набрав восемь очков, укрепился на второй строчке и досрочно вышел из группы.