Посёлок городского типа Сосновка, Тамбовская область, 25 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области 35-летнюю жительницу Сосновки оштрафовали на пять тысяч рублей за покупку поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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В конце июля женщина обратилась к знакомой медсестре за помощью в получении сертификата о вакцинации от COVID-19. Женщина хотела получить сертификат, но не делать прививку. Она передала необходимые документы и получила подложную справку с отметкой о том, что она привита первым компонентом вакцины. Женщина собиралась использовать сертификат, предоставляющий право осуществлять трудовую деятельность в сфере торговли, но ее противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на использование подложного документа». Её признали виновной и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.