Рим, , 21:10 — REGNUM Ни один из потенциальных кандидатов в президенты Италии не набирает и 15% поддержки, таковы данные опроса Index, опубликованные в четверг, 25 ноября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Формального главу государства — президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не пойдет на второй срок.

Около 15% граждан хотят, чтобы Маттарелла остался на второй срок, 13% хотели бы видеть президентом министра юстиции Марту Картабия или премьер-министр Марио Драги, 8−9% граждан выбрали бы экс-премьеров Сильвио Берлускони или Романо Проди.

По мнению наблюдателей, такие итоги опроса объясняются во многом тем, что за три месяца до выборов на пост президента до сих пор нет ни одного явного кандидата, который подтвердил бы свои намерения.