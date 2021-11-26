Москва, 26 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Выписка из стационара не означает полное выздоровление пациента после перенесенного COVID-19. Шансы повторной госпитализации первые недели после выписки достаточно высоки. Об этом рассказала профессор, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по УрФО, д.м.н., Галина Игнатова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

По словам Галины Игнатовой, сегодня те пациенты, которые выписались из больниц или лечились амбулаторно, нуждаются в медицинской реабилитации вне зависимости от степени тяжести перенесенной инфекции, так как ковид поражает все органы и системы — в большей степени легкие, а также сердечно-сосудистую, пищеварительную и центральную нервную системы, почки и печень.

Медицинская реабилитация должна быть направлена на восстановление основных функций пациента, облегчение симптомов одышки, повышение общей физической выносливости, коррекцию мышечной слабости, на мобильность больного, преодоление стресса и коррекцию нарушения сна. Реабилитацию необходимо проводить строго под контролем врача.

«Я, как пульмонолог, прежде всего говорю о том, что у пациентов начинается кашель, недомогание, просто парализующая слабость, головные боли, невозможность сделать полный вдох, для развития одышки достаточно бывает сделать несколько шагов или повернуться с одного бока на другой, лежа в кровати. Поэтому важно после выздоровления сделать исследование функции легких для того, чтобы посмотреть не сформировалась ли бронхиальная обструкция. Так как в этом случае есть риск повторной госпитализации», — утверждает Галина Игнатова.

Бронхиальная обструкция — одно из последствий тяжелого течения ковидной пневмонии, которое может проявляться у пациента уже после выписки из стационара. Пульмонолог перечислила факторы риска повторной госпитализации — это, прежде всего, возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, а также госпитализации, которые имели место в течение трех месяцев, предшествующих инфекции COVID-19.

«У 54% пациентов, перенесших COVID-19, спустя месяц продолжается нарушение функции легких — это было выявлено на основе данных спирометрии. А почти у 40% больных была нарушена диффузионная способность — показатель, который характеризует газообмен в легких », — утверждает пульмонолог.

Галина Игнатова рассказала о фиброзных изменениях в легких пациентов, переболевших COVID-19. Наблюдения медиков показали, что фиброзные постковидные последствия чаще всего развиваются у больных с тяжелым течением инфекции, имеющих сопутствующие заболевания, а также у пациентов в возрасте старше 65 лет. По словам пульмонолога иногда бывает достаточно в течение жизни контролировать свои хронические заболевания, чтобы снизить риски тяжести ковида. У современной медицины есть возможность ослабить последствия заболевания при помощи медикаментозной терапии.

«Мы используем ферментные препараты, которые действуют на фибротические узелки в легких, а они образуются приблизительно у 20% пациентов — именно тех, у кого ковид протекал в тяжелой форме. Мы проводили исследование в России и наш центр в нем также участвовал. Такие препараты, как, например, Лонгидаза, воздействуют на фибротические уплотнения, они уменьшают их в объеме, узелки становятся более эластичными, воспалительный процесс снижается, у пациентов уменьшается одышка», — резюмировала доктор.