Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Исполнитель Абель Тесфайе (известен как The Weeknd) представил клип на песню Die For You («Умру за тебя»). Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 25 ноября.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

Герой клипа — подросток с телепатическими способностями, сбежавший из лаборатории, в которой учёные ставили над ним эксперименты. Ролик вдохновлён сериалом «Очень странные дела» о детях эпохи 80-х.

ИА REGNUM напоминает, что трек Die For You вышел в составе альбома Starboy. Премьера пластинки состоялась ещё в 2016 году.

