Лампедуза , Италия, , 20:46 — REGNUM Полиция Италии раскрыла крупное мошенничество с получением средств так называемого «пособия по гражданству» нелегальными мигрантами, передают национальные СМИ в четверг, 25 ноября.

Мигранты. Италия

По этим данным, спустя самое непродолжительное время после прибытия в Италию мигранты получали фальшивые документы, после чего обращались за получением пособия.

В причастности к мошенничеству подозреваются 122 человека. Общая сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 625 тысяч евро.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.