Вашингтон, 26 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Пять членов палаты представителей Конгресса США прибыли на Тайвань в рамках короткой поездки, посвященной вопросам безопасности. Это второй визит американских законодателей на остров за этот месяц, сообщает 25 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Департамент США

Поездка проходит на фоне того, как Китай усилил военное и политическое давление, претендуя на суверенитет над островом.

Посольство США на Тайване сообщило, что в состав делегации входят Марк Такано, председатель комитета палаты представителей по делам ветеранов, а также Колин Оллред, Элисса Слоткин, Сара Джейкобс и Нэнси Мейс.

«Делегация Конгресса встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократию в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай.