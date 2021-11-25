Пекин, , 19:56 — REGNUM За семь лет, прошедших после начала реализации проекта «Пояса и пути», с 2014 по 2021 годы, товарооборот китайского автономного района Внутренняя Монголия с участвующими в нем странами достиг 478,6 млрд юаней (около 75 млрд долларов). Об этом 25 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на таможенное управление в районном административном центре Хух-Хото.

Внешняя торговля в формате «Пояса и пути», как сообщается, приносит АР Внутренняя Монголия свыше 63% общего торгового оборота. Как сообщают таможенники, ведущие позиции во внешней торговли региона играют частные предприятия и компании; объем их товарооборота в рамках «Пояса и пути» превышает 86%.

Отмечается, что основной статьей экспорта из АР Внутренняя Монголия за рубеж является сельскохозяйственная продукция, а импорта — уголь, медная руда и древесина.

Напомним, что проект «Пояса и пути» был запущен в 2013 году по инициативе партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина.