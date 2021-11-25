Челябинск, 25 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё три медучреждения возвращают в плановый режим. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Среди них больница №5 Челябинска, роддом №1 в Магнитогорске и областной кожвендиспансер №3. Причиной стало увеличение на базах COVID-19 свободного коечного фонда:

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к плановой работе в регионе вернули 11 больниц.