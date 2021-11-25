Ванкувер, Канада, 25 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Бывший сценарист студии BioWare Дэвид Гейдер не верит в успех предстоящего телесериала по франшизе Mass Effect. Об этом он пишет 25 ноября на своей странице в Twitter.

BioWare:Electronic Arts Обложка Mass Effect Legendary Edition

https://twitter.com/davidgaider/status/1463666371028414464

Сценарист считает, что сериал может провалиться по целому ряду причин. В качестве примера, он отмечает, что в Mass Effect геймеры могут самостоятельно выбрать пол главного героя, а в шоу этот выбор за них сделает режиссёр — таким образом, определённая часть фанатского сообщества будет недовольна проектом с самого начала.

Помимо этого, Гейдер считает, что даже целого сезона телесериала не хватит на то, чтобы одинаково раскрыть всех компаньонов главного героя. А на них, в свою очередь, строится большая часть популярности игр Mass Effect.