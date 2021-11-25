Тула, 25 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Тульской области сменили ранее веденные коронавирусные ограничения — теперь торгово-развлекательные центры можно посещать без предъявления QR-кодов. Соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Также указом предприятиям общепита разрешено оказывать услуги в ночное время и полностью загружать залы — при условии, что посетители будут допускаться по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 3 дня.

Также указом с 6 декабря ресторанам и кафе снова разрешили обслуживать группы посетителей более 10 человек. Разрешено и проведение массовых деловых мероприятий с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода.