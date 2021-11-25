Махачкала, , 19:29 — REGNUM Парламентарии Дагестана поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. В ходе пятой сессии Народного собрания республики 25 ноября большинство депутатов согласились, что использование QR-кодов в местах массового пребывания граждан необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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«За» законопроект, который предложен на рассмотрение Госдумы РФ правительством России, высказались 62 депутата, еще четверо проголосовали против, шесть парламентариев воздержались.

Напомним, ранее одобрили применение QR-кодов в общественных местах депутаты законодательных собраний Ингушетии. Со второй попытки одобрение законопроекта о QR-кодах было дано депутатами Северной Осетии.

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