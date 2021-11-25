* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:25 — REGNUM *Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

По данным регионального офиса информационного агентства Tasnim, министерство финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что экспорт Афганистана за первые 3 месяца их правления по сравнению с последними 3 месяцами правления предыдущего правительства увеличился на 132 процента.

В отчете говорится, что за последние три месяца правления бывшего афганского правительства (июнь, июль и август), общий экспорт Афганистана достиг 11 миллиардов 581 миллиона афгани, но с приходом к власти Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обращением особого внимания экспорту, в первые три месяца правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сентябрь, октябрь, ноябре) объем экспорта достиг 26 миллиардов 830 миллионов афгани, что означает рост на 132 процента.

В отчете отмечается, что «это существенное изменение отражает внимание правительства вопросам экономики и экспорта».

Министерство финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее сообщало о доходах в 26 миллиардов 915 миллионов афгани за последние 78 дней.