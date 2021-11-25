Красногорск, 25 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Депутаты Московской областной думы поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Соответствующее решение было принято путем голосования на заседании законодательного собрания Подмосковья.

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Отметим, что проект нормативно-правового акта предусматривает посещение ряда общественных мест исключительно теми гражданами, у которых есть QR-код.

«За» проголосовали 32 депутата Мособлдумы, «против» — 10, еще два парламентария воздержались.