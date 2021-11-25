В Казани участники митинга против QR-кодов поют песню «Священная война»
Казань, 25 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. У мэрии Казани 25 ноября проходит митинг против введения QR-кодов для проезда в городском транспорте. Участники мероприятия спели песню «Священная война».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
QR-коды
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На видео — пожилые люди, которым местные власти заблокировали транспортные карты. Они спели «Священную войну», ответив таким образом на призывы полиции разойтись.
Начинаются массовые задержания активистов.
Напомним, в Татарии с 22 ноября начали действовать новые антиковидные ограничения: в общественный транспорт можно попасть только при наличии QR-кода. Людям старше 60 лет, не получившим QR-код, заблокировали транспортные карты.