Москва, , 18:46 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Локомотив» — «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Ранее главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль сообщил, что Федор Смолов, пропустивший последний матч с грозненским «Ахматом», будет готово помочь команде в сегодняшнем матче.

Прошлый матч «Локомотива» с «Лацио» завершился победой римской команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрик Габаррон.

На данный момент «железнодорожники» с двумя очками занимают последнее место в турнирной таблице группы E. «Лацио», набрав пять очков, расположилось двумя позициями выше.