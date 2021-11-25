Таллин, , 18:44 — REGNUM Министерство финансов Эстонии передаст из государственной собственности местному самоуправлению Кохтла-Ярве (северо-восток страны) квартиры в жилых домах, определенных под снос. Об этом сообщила пресс-служба минфина.

Ветхое жилье condesign

Апартаменты в домах на улице Вахтра, 10 и Тууле, 7 будут проданы местным властям за 11 евро. Город Кохтла-Ярве хочет приобрести квартиры для дальнейшего сноса из-за ветхости сооружений.

Также сообщается, что квартира, расположенная по адресу Outokumpu, 7 будет передана городу по цене продажи 65% от ее нормальной стоимости, то есть за 1 625 евро. Городские власти хотят приобрести это жилище, чтобы использовать его в качестве замены при переезде жильцов сносимых домов.

Квартиры стали государственными в середине 2010-х годов, когда их собственники отказались от этой недвижимости. Большинство таких квартир расположено в заброшенных многоэтажных домах советской постройки с отключенными электричеством и коммуникациями.

Сообщается, что всего в Кохтла-Ярве всего 4 195 незанятых жилых квартир в многоквартирных домах, что составляет 21% от общего числа такой недвижимости. Население бывшего центра республиканской сланцехимии и горной добычи сокращается с середины 1990-х годов.