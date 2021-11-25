Батуми, Грузия, , 19:35 — REGNUM Во время заседания бюро сакребуло (муниципального собрания) города Батуми произошёл громкий скандал, сообщает 25 ноября грузинский телеканал «Формула».

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Депутаты на заседании должны были рассмотреть городской бюджет. Неожиданно выяснилось, что народные избранники от правящей партии «Грузинская мечта» планируют принять бюджет старым составом сакребуло. Оппозиция с этим категорически не согласилась и потребовала снять рассмотрение бюджета с завтрашней повестки дня.

На этой почве между депутатами произошла активная словесная перебранка, принявшая столь громкую форму, что полиция вынуждена была вывести избранников от оппозиции из зала заседаний.

Следует отметить, что соотношение сил в батумском сакребуло нового созыва между проправительственными и оппозиционными депутами равно — 17 на 17. Таким образом, «Грузинская мечта» на прошедших в октябре муниципальных выборах не получила большинства в городском муниципальном собрании. Ситуация в Батуми также обострилась после того, как 18 ноября скончался депутат сакребуло от оппозиционного «Единого национального движения».