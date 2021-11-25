Владимир, 25 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 25 ноября проголосовали против обсуждения федеральных законопроектов о введении QR-кодов, сообщил портал «Чеснок».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Отзыв на законопроекты предложил обсудить представитель фракции КПРФ, сославшись на общественный резонанс этой темы.

Председатель заксобрания и глава регионального отделения «ЕР» Владимир Киселев назвал отзыв на федеральные законопроекты «правом, а не обязанностью» депутатов. За обсуждение проголосовали семь депутатов заксобрания, 11 — против, 15 — воздержались.