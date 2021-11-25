Стокгольм, 25 ноября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Разработчики стримингового сервиса Spotify добавили новую функцию под названием Discover. Об этом 25 ноября пишет издание «Хабр».

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

По данным СМИ, нововведение является лентой коротких видео (аналог TikTok). Пользователи функции Discover смогут просматривать фрагменты музыкальных клипов, перемещаясь по контенту смахивая ролики вверх или вниз.

Добавим, что новая опция доступна пока только для тестирования. Discover появилась лишь у для небольшой группы владельцев iOS-устройств.