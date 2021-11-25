Люблин, Польша, 25 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Суд в Люблине 23 ноября вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника воеводского управления милиции Польской Народной Республики Александра Ч. Об этом в четверг сообщил начальник Люблинского следственного отдела Института Национальной Памяти (ИПН) прокурор Яцек Новаковский.

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«Бывший заместитель начальника воеводского управления Гражданской милиции в Люблине приговорен к двум годам лишения свободы с условным приостановлением ее исполнения на три года», — рассказал Новаковский.

«Приговором от 23 ноября 2021 года районный суд Люблин-Западный города Люблина признал Александра Ч. — бывшего заместителя начальника воеводского управления Гражданской милиции в Люблине, отдела Службы Безопасности виновным в совершении коммунистических преступлений, являющихся одновременно преступления против человечества, которые заключались в незаконном лишении свободы 18 активистов легальной оппозиции, через издание, в период с 12 по 15 декабря 1981 года в Люблине, решение об их интернировании», — передаёт сообщение «Польское радио».

Бывшему сотруднику милиции ПНР назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с условным приостановлением его исполнения на три года, и денежного штрафа.

Как сообщается, обвинительное заключение против Александра Ч. выло вынесено прокурором Районной комиссии по расследованию преступлений против польского народа в Люблине.