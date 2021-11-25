Москва, 25 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. США готовят в Донбассе кровавую провокацию. Об этом 25 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«США так упорно навязывали мысль о «вторжении России на территорию Украины», что сложилось твердое убеждение: они анонсировали свои планы провокации в Донбассе», — заявил эксперт.

«Возможно, они хотят повторить сценарий «08.08.08», но уже руками Украины», — пояснил Дудчак.

«Они вполне могут организовать кровавую провокацию с тысячами смертей мирных жителей и военнослужащих ВСУ и ЛДНР, на которую Россия просто не сможет не ответить», — отметил политолог.

Напомним, что 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ВСУ ведут наступательные действия на Донбассе.