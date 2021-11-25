Прага, 25 ноября 2021, 17:58 — REGNUM Участие в саммите Чехии, Польши, Словакии и Венгрии (Вишеградская группа) примет чешский президент Милош Земан, сообщил 25 ноября журналистам возглавляющий президентскую администрацию Вратислав Минарж.

Милош Земан
Милош Земан
Kremlin.ru

Чиновник уточнил, что состояние здоровья Земана позволяет ему принять участие в саммите Вишеградской группы в онлайн-формате. Видео-переговоры состоятся 29 ноября, а сама встреча будет проходить в Будапеште.

Минарж добавил, что завтра, 26 ноября, в полдень Земан торжественно назначит Петра Фиалу председателем правительства Чехии. Церемония состоится в загородной резиденции Земана.

Кроме того, добавил глава администрации чешского президента, 29 ноября Земан, уже после саммита, начнёт принимать для беседы кандидатов на посты министров, предложенных новым главой правительства.

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