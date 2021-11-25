Прага, , 17:58 — REGNUM Участие в саммите Чехии, Польши, Словакии и Венгрии (Вишеградская группа) примет чешский президент Милош Земан, сообщил 25 ноября журналистам возглавляющий президентскую администрацию Вратислав Минарж.

Милош Земан Kremlin.ru

Чиновник уточнил, что состояние здоровья Земана позволяет ему принять участие в саммите Вишеградской группы в онлайн-формате. Видео-переговоры состоятся 29 ноября, а сама встреча будет проходить в Будапеште.

Минарж добавил, что завтра, 26 ноября, в полдень Земан торжественно назначит Петра Фиалу председателем правительства Чехии. Церемония состоится в загородной резиденции Земана.

Кроме того, добавил глава администрации чешского президента, 29 ноября Земан, уже после саммита, начнёт принимать для беседы кандидатов на посты министров, предложенных новым главой правительства.

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