Москва, 25 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Газпром не раскрывает информацию о своих контрактах, нам остается лишь догадываться и надеяться на утечки со стороны его контрагентов. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Напомним, что 22 ноября Газпром объявил о прекращении поставок газа в Молдавию из-за неуплаты задолженности. Позднее было заявлено, что в виде исключения поставки будут продлены до полного погашения Молдавией долга за поставленный газ.

«Что касается сроков контракта. Газпром обычно не раскрывает сам ни формулы цены, ни условия контракта, это принцип компании», — заявил эксперт.

«Утечки обычно происходят с противоположной стороны», — пояснил Белогорьев.

«То, что известно мне, не обладающему инсайдами, это то, что в формуле сохранилась какая-то пропорция привязки к спотовой цене в Германии и какая-то привязка к корзине нефтепродуктов», — отметил политолог.