Нижний Новгород, , 16:36 — REGNUM В Дзержинске АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» хочет взыскать с администрации города порядка шести миллионов рублей за использование газа в мемориале «Вечный огонь». Об этом написала газета «Дзержинское время» 24 ноября.

По данным издания, нижегородская «дочка» Газпрома требует взыскать «материальный ущерб» с администрации Дзержинска.

«Почти 6 миллионов рублей [ущерба] за газ, который Вечный огонь на площади Героев сжег со времени своего открытия в 1965 году», — написали журналисты.

Издание уточнило, что в исковом заявлении АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» сказано, что «только 7 октября 2020 года в ходе инвентаризации покупателей газа выявил газифицированный объект — мемориальный комплекс. До этого газовики якобы не знали о его существовании».

Журналисты «Дзержинского времени» пытались понять, откуда взялась такая сумма — шесть миллионов рублей. По их подсчетам, Газпром пытается отсудить у дзержинской мэрии недоимку примерно за 41 год существования городского Вечного огня.

«Получается, что они даже «скидку» сделали, так как городскому Вечному огню 56 лет. И за все эти годы никто не догадался выставить счет за сгоревшее на Мемориале голубое топливо. […] Теперь остается только один вопрос: а если не будем платить, то «Газпром» отключит нам память? Мы пока не знаем, как отреагировала администрация города на данный иск», — заключили авторы издания.