Мурманск, 25 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Мурманские врачи поддержали открытое письмо коллег противникам вакцинации. В их числе ‑ и главврач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.

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«Сегодня есть только два пути: привиться или заболеть, а дальше — как повезет. У нас в стационаре нет ни одного привитого пациента. Мы видим, что каждый день умирают люди. И не всегда это пожилые люди, это и молодежь. Их от этой смерти могли бы спасти несколько шагов до прививочного пункта», — заявил он.

Амозов также рассказал, что в Центре ежедневно прививается порядка 500 человек, и на сегодняшний день медики не столкнулись ни с одним значимым осложнением после прививки.

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