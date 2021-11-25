Москва, , 16:32 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил поддержку представления генпрокурора о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Лось

В целом, по словам Жириновского, Рашкин не просил фракцию отказывать генпрокурору в этом вопросе. Во-вторых, в ЛДПР оценивают коммунистов не по убийству этого несчастного лося, а по общему впечатлению от их деструктивной деятельности за последние 100 лет.

«Я сказал уже: лось — это ерунда. Мы вам бы разрешили сто лосей убить, но сохраните жизнь миллионов наших граждан, их нет среди нас, их нет. И 14 тыс. убитых на Донбассе и в Афганистане — это все на вашей совести… Здесь в этом зале Зюганов нас заставлял голосовать за Договор о дружбе с Украиной, он, только коммунисты, я был против», — припомнил Жириновский.

«То есть вы все делаете с преступным умыслом, вы 120 лет мучаете — с первой русской революции до сегодняшнего дня. Вы вырастили поколение, что сегодня идет за этим… Моргенштерном», — возмущен он.

«Вам никогда не отмыться, вся Европа сегодня против вас. Это из-за вас. Вы устроили русофобию, вы обозлили всю планету», — говорит Жириновский и прогнозируют запрет левых партий.

Эти его слова встречают реакцию зала заседаний.

«Позор! Позор! Позор!» — скандируют «левые».

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Рашкина.

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