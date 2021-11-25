Александров, Владимирская область, 25 ноября 2021, 16:28 — REGNUM Во Владимирской области будут судить двух организаторов митинга против QR-кодов, который прошёл в городе Александрове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Александровского городского суда.
Из материалов следует, что 21 ноября с 12:00 до 12:30 на набережной реки Серой два гражданина устроили групповой пикет менее чем 50 в метрах друг от друга, с использованием средств наглядной агитации. В городскую администрацию уведомления о проведении публичного мероприятия они не подавали.
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Административные дела суд будет рассматривать 7 декабря.
21 ноября жители города Александрова пришли к памятнику Ивану Грозному, чтобы выступить против принудительной вакцинации и введения QR-кодов и записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. По данным местных СМИ, на митинг вышли не менее ста человек.