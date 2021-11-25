Александров, Владимирская область, 25 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Во Владимирской области будут судить двух организаторов митинга против QR-кодов, который прошёл в городе Александрове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Александровского городского суда.

Barnaul.org Проверка QR-кода в торговом центре

«В Александровский городской суд поступили материалы в отношении двух жителей г. Александрова об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

Из материалов следует, что 21 ноября с 12:00 до 12:30 на набережной реки Серой два гражданина устроили групповой пикет менее чем 50 в метрах друг от друга, с использованием средств наглядной агитации. В городскую администрацию уведомления о проведении публичного мероприятия они не подавали.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Административные дела суд будет рассматривать 7 декабря.

21 ноября жители города Александрова пришли к памятнику Ивану Грозному, чтобы выступить против принудительной вакцинации и введения QR-кодов и записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. По данным местных СМИ, на митинг вышли не менее ста человек.