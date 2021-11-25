Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст посетил приют для бездомных в Лос-Анджелесе (США). Об этом 25 ноября пишет издание Е!

Канье Уэст и Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По данным СМИ, Уэст обратился к собравшимся и произнёс речь о важности семейных ценностей. Артист поклялся, что «восстановит» свою семью и брак с моделью Ким Кардашьян. «Пришло время восстановить семью в этот День Благодарения… Этим утром я почувствовал себя таким счастливым, что проснулся, потренировался и смог поехать к себе домой и увидеть мою жену и моих детей», — говорил Уэст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом спустя семь лет брака. В ноябре 2021 года стало известно о её отношениях с комиком Питом Дэвидсоном.

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