Архангельск, 25 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Архангельские власти весли изменения в указ, регламентирующий применение QR-кодов в заведениях общепита.

Yahontov Общепит

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, в новой версии документа устанавливается исключение в части предъявления QR-кодов: если организация общественного питания осуществляет питание своих работников, то им не требуется предъявлять документы, предусмотренные указом. Аналогичное исключение устанавливается для работников и учащихся образовательных организаций.

Кроме того, в обновленной версии указа губернатора Архангельской области появились пункты, носящие рекомендательный характер.

В частности, предпринимателям предлагается предоставлять сотрудникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дня отдыха по их письменному заявлению.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 411 носителей коронавируса.