Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония установки закладного камня на Площади Труда, в исторической части Северной столицы. На этом месте будет возведён памятник адмиралу Фёдору Ушакову. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга 25 ноября.

Портрет адмирала Федора Федоровича Ушакова

На месте закладного камня вскоре появится памятник адмиралу. Над его проектом работали скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Анатолий Черновой и Лада Черновая. На постаменте планируют изобразить Фёдора Ушакова в парадном мундире с наградами, которыми адмирал был удостоен.

«Фёдор Фёдорович Ушаков оставил глубокий след в истории нашего Отечества. Великий флотоводец, он не потерпел ни одного поражения. Одержал победы в 43 битвах. В том числе в пяти крупных морских сражениях, вошедших в мировую историю. Не потерял ни одного корабля», — напомнил в ходе церемонии закладки камня губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участие в мероприятии помимо губернатора приняли глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский и Владислав Павлов, заместитель главнокомандующего ВМФ России по военно-политической работе, а также представители РПЦ и ветеранских организаций.

В камень заложено четыре капсулы с землей из мест, которые как-либо связаны с этапами жизни Фёдора Ушакова. В их числе место рождения адмирала, село Бурнаково, Севастополь — родина черноморского флота; третью капсулу с землей взяли с острова Корфу в Греции, у побережья которого Ушаков одержал одну из своих блестящих побед над турецкими силами. Четвертым местом является Санаксарский монастырь в Мордовии — место упокоения Фёдора Ушакова.

Читайте ранее в этом сюжете: У здания Главка МВД в Петербурге поставили бронзовый памятник городовому