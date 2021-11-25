Вена, 25 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке дня. Об этом в авторском комментарии «Европа на краю?», который был опубликован в австрийской газете Presse, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Такой вывод он сделал из выступления президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД РФ, где глава государства назвал важнейшие задачи российской внешней политики в ближайшем будущем. Дипломат отметил, что это событие «действительно важное и определяющее мировую политику» в Австрии осталось незамеченным.

«Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором», — отметил он.

Любинский указал, что австрийские печатные издания предпочли промолчать об этих, предположительно, неприятных моментах.

Посол также отметил, что российский лидер в своё выступлении с сожалением был вынужден признать сужение возможностей кооперации с Европой из-за европейских санкций, недружелюбной политики и необоснованных обвинений со стороны европейских стран, пишет ТАСС. При этом Любинский подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована в сохранении добрососедских, конструктивных отношений со странами Евросоюза.