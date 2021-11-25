Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имеет право присутствовать в суде. С таким заявлением 25 ноября выступил перед журналистами посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель

«Важно его личное присутствие на суде, это предполагается не только законом Грузии, а и Европейской конвенцией по правам человека», — сказал дипломат.

Харцель отметил, что посольство ЕС будет следить за соблюдением прав Саакашвили. Посол также призвал власти страны соблюдать права экс-президента на тайну личной жизни и на защиту достоинства.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.

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