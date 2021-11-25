Москва, 25 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Генеральный прокурор практически анонсировал предстоящие обыски в помещениях КПРФ, считает экс-депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Burkprf.ru Флаг КПРФ

«Под шумок прокурор практически анонсировал предстоящие обыски в партийных помещениях», — отметила Ганзя в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения представления генпрокурора Игоря Краснова депутат Госдумы Рашкин также обратил внимание на планы провести обыски в помещениях компартии.

«По мере пресечения. Скажите, а что, сотрудники Следственного комитета планируют найти в помещениях политической партии КПРФ в ходе анонсированных в представлении генерального прокурора обыска… Готовится расправа над Компартией, фактуру надо собирать», — уверен Рашкин.